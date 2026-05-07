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Economía

Comité Multisectorial rechaza posible abrogación de la Ley 1720

El Comité Multisectorial respalda las movilizaciones de la CAO y defiende la ley 1720 que permite el acceso al crédito para los pequeños productores.

Miguel Ángel Roca Villamontes

07/05/2026 16:13

El comité multisectorial respalda a la CAO. Foto CAO

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El Comité Multisectorial expresó este jueves su rechazo a la intención de abrogar la Ley 1720 y cuestionó la promulgación del Decreto Supremo 5613, al considerar que ambas medidas representan una amenaza para la seguridad jurídica, el acceso al crédito y la estabilidad económica del país.

A través de un comunicado, señaló que Bolivia atraviesa una crisis marcada por la escasez de dólares, problemas fiscales, pérdida de empleos y una creciente afectación económica para las familias bolivianas. 

“El país ya no soporta más improvisación, confrontación ideológica ni ataques permanentes contra los sectores que producen, trabajan e invierten”, señala parte del pronunciamiento.

El Comité Multisectorial manifestó además su respaldo al pronunciamiento emitido previamente por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y expresó preocupación por las medidas que podrían afectar a pequeños productores que dependen del acceso al financiamiento y de reglas claras para desarrollar sus actividades.

Según el comunicado, las decisiones impulsadas por el Ejecutivo no solo afectarían al agro, sino también a otros sectores vinculados a la economía nacional como el transporte, comercio, industria, exportaciones, servicios y generación de empleo.

En el documento, la organización plantea cuatro demandas principales: la adhesión a las observaciones realizadas por la CAO, la revisión y anulación de medidas que vulneren la seguridad jurídica, el respaldo a movilizaciones institucionales y pacíficas del sector productivo, y la convocatoria a distintos sectores a mantenerse unidos en defensa de la producción y la propiedad privada.

“Bolivia no saldrá de la crisis persiguiendo al que produce ni destruyendo la confianza. Bolivia saldrá adelante recuperando la libertad económica, el respeto a la inversión, la institucionalidad y el trabajo digno”, concluye el pronunciamiento.

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