¿Por qué EEUU pide evitar viajar al Chapare? Esto dice la alerta internacional

El Gobierno de Estados Unidos volvió a poner su atención sobre Bolivia tras actualizar su alerta oficial de viaje y recomendar a sus ciudadanos evitar especialmente la región del Chapare.

La advertencia, emitida el pasado 28 de abril por el Departamento de Estado, mantiene al país en Nivel 2 de alerta, categoría que aconseja ejercer “mayor precaución” durante los viajes.

¿Por qué preocupa el Chapare?

Según el informe oficial estadounidense, el Chapare es considerado una zona de riesgo debido al incremento de delitos violentos y actividades vinculadas al narcotráfico.

El documento señala además que existe una presencia policial limitada en esa región, situación que podría dificultar la respuesta ante emergencias o hechos delictivos.

Por ello, las autoridades norteamericanas recomendaron a sus ciudadanos evitar viajar al lugar “bajo cualquier circunstancia”.

Disturbios y bloqueos

La alerta también menciona que en diferentes regiones de Bolivia pueden registrarse manifestaciones y bloqueos de caminos sin previo aviso.

De acuerdo con el reporte, estas movilizaciones pueden afectar la circulación, interrumpir servicios esenciales y generar riesgos para viajeros extranjeros.

El Departamento de Estado pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos, evitar concentraciones y seguir información oficial durante su permanencia en el país.

Delitos en zonas urbanas y turísticas

Otro de los puntos mencionados en la advertencia es el aumento de delitos menores en sectores urbanos y turísticos.

Las autoridades estadounidenses recomendaron extremar medidas de seguridad, especialmente en terminales, mercados, zonas concurridas y durante desplazamientos nocturnos.

La alerta tuvo repercusión internacional

La actualización fue replicada por medios internacionales como Fox News, que incluyeron a Bolivia dentro de una lista de países observados por riesgos de seguridad para ciudadanos estadounidenses.

Pese a ello, la alerta no prohíbe viajar al país, sino que recomienda evaluar riesgos y mantener precauciones adicionales durante la estadía.

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