Así planean mover 80 hipopótamos de Pablo Escobar a la India en una operación histórica

El polémico plan para trasladar 80 hipopótamos de Colombia hacia la India comienza a tomar forma y ya es considerado una de las operaciones de relocalización de fauna más ambiciosas de los últimos años.

Los animales, descendientes de los hipopótamos introducidos ilegalmente por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980, podrían recorrer cerca de 15.000 kilómetros hasta llegar a un gigantesco santuario privado en la India.

La propuesta fue impulsada por Anant Ambani, hijo menor del magnate indio Mukesh Ambani, considerado uno de los hombres más ricos del mundo.

El destino de los animales sería Vantara, un zoológico privado y centro de rescate de fauna construido en Jamnagar, al oeste de la India.

Una operación de tres millones de dólares

Según explicó Ernesto Zazueta, director del Santuario Ostok de México, el traslado tendría un costo aproximado de tres millones de dólares.

La logística incluye varias etapas complejas.

Primero, los hipopótamos serían atraídos mediante alimento hacia corrales especialmente preparados por autoridades ambientales colombianas.

Posteriormente, especialistas trabajarían para acostumbrar a los animales a permanecer dentro de enormes guacales diseñados para soportar el traslado sin necesidad de anestesia.

Los hipopótamos, que pueden superar las tres toneladas de peso, serían transportados en camiones hasta un aeropuerto cercano a Medellín.

Desde allí partirían en tres aviones de carga rumbo a la India en un viaje estimado de aproximadamente 33 horas.

“Para un animal bien tranquilo, alimentado y atendido, no pasa nada”, aseguró Zazueta.

Permisos y polémica internacional

Pese al avance del proyecto, la operación todavía depende de una larga lista de autorizaciones ambientales internacionales.

El Ministerio de Ambiente de Colombia ya envió una solicitud formal al Gobierno de la India para evaluar si autoriza el traslado y verificar si Vantara cumple con las normas establecidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES).

La ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, recordó que este tipo de operaciones requieren estrictos permisos ambientales y coordinación internacional.

Sin embargo, el proyecto también despertó críticas.

Especialistas y ambientalistas indios cuestionan si trasladar hipopótamos invasores a la India realmente representa una medida de conservación prioritaria.

Algunos expertos sostienen que esos millones de dólares podrían destinarse a proteger fauna nativa en peligro dentro del propio territorio indio.

El problema de los hipopótamos en Colombia

Los hipopótamos de Escobar son considerados una especie invasora en Colombia y representan riesgos ambientales y de seguridad.

Según estudios del Instituto Humboldt, estos animales afectan ecosistemas acuáticos y ponen en peligro especies nativas como el manatí.

Además, su comportamiento territorial y agresivo representa un riesgo para comunidades cercanas a ríos y humedales.

Actualmente, las autoridades colombianas intentan controlar el crecimiento de esta población, que podría alcanzar los mil ejemplares hasta 2035 si no se aplican medidas urgentes.

Incluso, el Ministerio de Ambiente colombiano anunció recientemente que contempla el sacrificio controlado de 80 animales como parte de un plan para frenar su expansión.

Con información de EFE.

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