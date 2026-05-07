Presidente afirma que la Ley 1720 “puede ser mejorada” con consenso

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, se pronunció sobre la controversia generada en torno a la Ley 1720 y aseguró que el Gobierno impulsará un debate nacional para analizar posibles modificaciones a la normativa sobre tierra y territorio.

La autoridad sostuvo que la ley tiene aspectos positivos relacionados con el desarrollo productivo, aunque admitió que puede ser mejorada a través del diálogo y el consenso entre todos los sectores involucrados.

“Yo creo que la Ley 1720 tiene una buena base de lo que puede ser una visión del desarrollo con la lógica tierra, territorio y producción. La ley puede ser mejorable, esa es una atribución del Parlamento”, afirmó el mandatario.

Rodrigo Paz señaló además que el Ejecutivo apuesta por generar espacios de concertación para evitar que el conflicto escale y construir una propuesta consensuada.

“Es fundamental tener un gran encuentro sobre la tierra para poder socializar adecuadamente esto y proyectar una nueva norma que permita a todos los sectores estar tranquilos y tener una visión nacional sobre tierra y territorio”, manifestó.

El jefe de Estado remarcó que el Gobierno busca actuar como articulador entre las diferentes posiciones existentes en el país.

Las declaraciones del presidente se producen luego de las movilizaciones protagonizadas por sectores indígenas y campesinos que exigen la abrogación inmediata de la Ley 1720, mientras organizaciones productivas y agropecuarias del oriente rechazan eliminar la norma y advierten consecuencias económicas.

En el marco del tratamiento de esta norma, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, también adelantó que cualquier modificación o eventual abrogación deberá ser tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia encargada de analizar el futuro de la ley.

¿Qué establece la Ley 1720?

La Ley 1720 establece mecanismos para que propietarios de pequeñas propiedades puedan solicitar voluntariamente al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversión de sus predios a mediana propiedad, con el objetivo de facilitar el acceso a créditos y ampliar la producción.

En medio de la tensión política y social, el Gobierno reiteró que buscará encaminar el debate mediante mecanismos legislativos y diálogo con todos los sectores involucrados.

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