Padres van a la cárcel acusados de castigar a su hija por usar maquillaje

Un caso estremecedor ha conmocionado a Oruro y al país, luego de que una adolescente de 15 años fuera quemada por sus propios padres tras una discusión familiar, en un hecho que es investigado como tentativa de feminicidio.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que la menor presenta quemaduras en el rostro, cuello y mano izquierda, y que el ataque habría sido motivado por la supuesta pérdida de objetos personales como maquillaje y un protector solar.

“Se trata de un hecho dramático. La madre roció alcohol sobre la menor y el padre procedió a encender el fuego”, explicó la autoridad.

Vecina alertó y permitió rescate

El hecho salió a la luz gracias a la intervención de una vecina que, al escuchar los gritos de la adolescente, acudió al domicilio para verificar lo ocurrido.

Inicialmente, los padres habrían intentado hacer pasar el hecho como un accidente. Sin embargo, tras recibir atención médica, la menor relató lo sucedido a personal especializado.

“Los psicólogos lograron obtener la versión real de la víctima, lo que permitió la aprehensión inmediata de ambos progenitores”, señaló Morales.

La víctima relató posteriormente que habría sido "castigada" por utilizar maquillaje en el rostro, por lo cual, sus padres decidieron tomar medidas disciplinarias poniendo en riesgo su vida y humanidad.

Detención preventiva y proceso penal

El Ministerio Público imputó a ambos padres por el delito de tentativa de feminicidio, que contempla hasta 20 años de prisión.

La Justicia determinó seis meses de detención preventiva:

La madre en un penal de Oruro

El padre en el penal de San Pedro, en La Paz

“Se solicitará una sentencia de 20 años de presidio para ambos”, afirmó el fiscal.

Estado de salud y recuperación

La adolescente permanece hospitalizada y, según el informe médico, presenta una evolución favorable en lo físico. No obstante, las autoridades enfatizan que el mayor desafío será su recuperación emocional.

“Lo que más preocupa es el trauma psicológico. Se está realizando un seguimiento constante para su rehabilitación integral”, indicó Morales.

Actualmente, la menor se encuentra bajo el cuidado de una tía, quien la acompaña durante su proceso de recuperación.

Investigación en curso

Los padres se acogieron a su derecho al silencio, mientras el Ministerio Público avanza en la recolección de pruebas, incluyendo evaluaciones psicológicas a los acusados.

Las autoridades no descartan profundizar en posibles antecedentes de violencia intrafamiliar.

Mira la programación en Red Uno Play