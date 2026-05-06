Defensoría alerta de falta de control a visitas tras presunto abuso infantil en el penal de El Abra

La Defensoría del Pueblo en Cochabamba anunció la revisión de los protocolos de ingreso y control de visitas en el penal de El Abra, tras la denuncia de abuso sexual contra una menor dentro de ese recinto de máxima seguridad.

La delegada defensorial, Marioly Álvarez, informó que ya se tomó contacto con Régimen Penitenciario, autoridades del penal y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sacaba para verificar qué medidas se aplican en el ingreso de visitantes, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

Señaló que, de acuerdo con la Ley N° 2298, estos recintos deben contar con protocolos estrictos de control, cuya aplicación ahora está en duda.

Álvarez expresó preocupación por la falta de claridad en los mecanismos de supervisión, lo que evidencia posibles fallas en el control de ingreso y permanencia de menores.

“No puede ingresar un niño como si fuera un parque de diversiones”, advirtió, al remarcar que se debe acreditar el vínculo familiar, establecer áreas específicas de visita y garantizar acompañamiento permanente de un adulto responsable.

La representante también cuestionó que el presunto hecho de violencia sexual se haya conocido un año después, sin que los sistemas de control del recinto lo detectaran. Según el relato de la madre, el caso salió a la luz tras la recepción de mensajes con imágenes que evidenciarían el abuso.

Ante esta situación, la Defensoría anunció que realizará una inspección en el penal de El Abra para recabar información, escuchar a las partes involucradas y evaluar las condiciones reales de seguridad. Además, exigió informes detallados sobre el número de menores que ingresan al recinto, los controles aplicados, las áreas habilitadas para visitas y el tiempo de permanencia.

El caso ya fue denunciado formalmente ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y es investigado por el Ministerio Público. La Fiscalía abrió procesos por el presunto abuso sexual y por hechos de violencia interna en el penal.

Desde la Defensoría advirtieron que este caso revela una “fragilidad estructural” en el sistema penitenciario, particularmente en el control de visitas, en un contexto de sobrepoblación carcelaria. Mientras tanto, la menor fue puesta bajo protección y las autoridades demandan que la investigación avance con celeridad.

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