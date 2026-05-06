Sicariato en Bolivia: cívicos exigen respuestas ante el crimen organizado

El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, lanzó una dura advertencia sobre la situación de seguridad en el país, afirmando que el Estado ha perdido el control del territorio frente al avance del crimen organizado.

El dirigente sostuvo que Bolivia atraviesa un escenario crítico que debe ser asumido con mayor firmeza por las autoridades.

“Esto ya no es un problema aislado, es una guerra contra el crimen organizado y la estamos perdiendo”, afirmó.

Cuestiona incumplimiento de acuerdos

Zambrana recordó que, tras una reunión interinstitucional con autoridades de Gobierno, se establecieron al menos cuatro medidas urgentes para enfrentar la inseguridad, entre ellas la creación de un grupo táctico de élite, mayor transparencia informativa, la convocatoria al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y el despliegue de fuerzas en zonas fronterizas.

Sin embargo, denunció que solo dos de estos puntos se han cumplido parcialmente.

“No vamos a ir para la foto. Se estableció una ruta clara y el Gobierno debe cumplirla”, enfatizó.

Asimismo, expresó preocupación porque, a más de 72 horas de los compromisos asumidos, no se ha convocado a instancias clave ni se han ejecutado acciones estructurales.

Pide intervención firme e incluso apoyo internacional

El representante cívico fue más allá y planteó la posibilidad de solicitar cooperación internacional si el Estado no logra contener la situación.

“Si no pueden la Policía ni las Fuerzas Armadas, no tengan temor de pedir ayuda internacional. Estamos perdiendo soberanía frente al crimen organizado”, advirtió.

También cuestionó la falta de equipamiento de la Policía y la ausencia de una política clara para enfrentar a las organizaciones delictivas.

“No se puede combatir a las mafias con recursos limitados. Se necesita decisión política”, remarcó.

Exige decisiones urgentes y protección ciudadana

Zambrana insistió en que la población no puede seguir expuesta a la violencia.

“Los ciudadanos no podemos estar en medio de esta pelea. Queremos vivir en paz, trabajar y estar con nuestras familias”, manifestó.

Finalmente, llamó al Gobierno a asumir el problema con seriedad y tomar medidas inmediatas.

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