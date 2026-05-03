Reunión de emergencia en Santa Cruz: autoridades buscan frenar la ola de violencia

Representantes del Gobierno nacional, la Fiscalía General del Estado y autoridades municipales llegaron este sábado a la reunión de emergencia convocada por el Comité pro Santa Cruz, tras los dos asesinatos registrados en menos de 48 horas en la capital cruceña.

A su arribo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que se asumirán acciones inmediatas para reforzar la seguridad ciudadana.

“Estamos llegando a una reunión de emergencia por las instituciones cívicas, Órgano Judicial y el Ministerio Público para adoptar planes de seguridad en el departamento de Santa Cruz. Vamos a adoptar medidas duras y eficientes para recuperar la tranquilidad de la ciudadanía cruceña”, manifestó la autoridad.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señaló que el Ministerio Público trabajará de forma coordinada con la Policía Boliviana para esclarecer los recientes hechos de sangre.

“Vamos a coadyuvar por medio de la ley las 24 horas del día, atentos ante cualquier solicitud que realice la Policía Boliviana para esclarecer los diferentes hechos de asesinato que han ocurrido tanto en Santa Cruz como en las provincias”, afirmó. Además, remarcó que “todos los fiscales están obligados a estar atentos ante cualquier hecho”.

En tanto, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, expresó su preocupación por la situación de inseguridad y pidió serenidad a la población.

“Es una situación que preocupa a todos, por eso estamos acá en convocatoria del presidente del Comité Cívico. Creo que es importante mostrar la unidad de las instituciones en estas situaciones y dar prioridad a la seguridad de la gente. Pedimos a la población mantener la calma”, sostuvo.

La reunión fue convocada de emergencia luego de los dos asesinatos ocurridos en menos de 48 horas, hechos que generaron alarma y preocupación entre la población cruceña.

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