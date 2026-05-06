Cochabamba: Alcaldía afirma que la basura será recogida en 48 horas tras retrasos por bloqueos

La crisis de la basura en Cochabamba parece ver una luz al final del túnel. Tras el cierre del botadero de K'ara K'ara y una jornada marcada por los bloqueos del transporte que impidieron el trabajo normal de EMSA, la Alcaldía de Cercado anunció un operativo masivo para despejar las calles en las próximas 48 horas.

El alcalde Manfred Reyes Villa y la Secretaría de Planificación informaron que el nuevo destino de los desechos son las plantas de tratamiento gestionadas por la empresa Cinva, marcando el inicio del contrato de industrialización de residuos.

Planta de Cotapachi: Recibirá los residuos sólidos para su separación. Tiene una capacidad actual de 250 toneladas por día , la cual se espera duplicar próximamente. Allí se dispone de una celda de emergencia para los residuos no aprovechables.

Planta de Sacabamba: Los residuos orgánicos serán derivados a este punto para la creación de compostaje.

Aunque Cinva aún se encuentra tramitando su licencia ambiental, las autoridades enfatizaron que el sistema ya es operativo y responde a la normativa nacional que exige el cierre de botaderos a cielo abierto antes del 18 de mayo.

Puntos críticos: Malos olores y lixiviados

La acumulación es alarmante en sectores como el Mercado La Pampa y los denominados "puntos verdes". En un recorrido por la Av. Segunda Circunvalación y la Av. Humboldt, se constató que los contenedores están colapsados. En estos lugares, ecorecolectoras trabajan separando desechos para evitar el desplome total de los puntos de acopio, mientras los vecinos y comerciantes denuncian la presencia de lixiviados y olores fétidos.

"Nos hemos trazado el objetivo de que en las próximas 48 horas la ciudad esté limpia. Hoy ha sido difícil por la situación social (bloqueos), pero el personal operativo ya se está desplegando", afirmó Gabriela Encinas, Secretaria de Planificación.

Retrasos por el paro de transporte

Durante la jornada del martes, gran parte de la flota de EMSA permaneció varada en sus predios debido a los más de 200 puntos de bloqueo en el departamento. Sin embargo, en horas de la tarde, los primeros camiones con personal de overol naranja comenzaron a salir rumbo a Cotapachi a medida que las vías se despejaban.

Desde EMSA se ha pedido a la población no sacar sus residuos a las calles ni a las esquinas por el momento, para evitar que el viento o los animales dispersen la basura y se agraven los focos de contaminación mientras se completa el cronograma de recojo de emergencia.

Mira la programación en Red Uno Play