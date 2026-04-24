Basura se acumula en mercados y barrios de Santa Cruz por suspensión del servicio

La suspensión del servicio de recojo de basura comienza a generar una grave afectación en distintos puntos de la ciudad, donde ya se observan calles, barrios y mercados con residuos acumulados.

Uno de los sectores más críticos es el mercado antiguo Abasto, donde comerciantes y vecinos denuncian la presencia de grandes cantidades de basura que no han sido recogidas desde hace varios días, situación que ya estaría afectando la salud y la actividad comercial.

De acuerdo con los afectados, la paralización del servicio se debe a la falta de pago por parte de la Alcaldía a la empresa de aseo urbano, deuda que —según denuncian— alcanzaría aproximadamente ocho meses, lo que ha derivado en la suspensión de operaciones.

“Esto es inconcebible, es un peligro para la salud. No podemos estar así, por favor recojan la basura”, reclamó una de las vecinas, visiblemente preocupada por la acumulación de desechos en el sector.

Los comerciantes también manifestaron su molestia, señalando que en algunos barrios el recojo no se realiza desde hace semanas, obligándolos a mantener la basura dentro de sus puestos o viviendas para evitar la presencia de animales callejeros.

“Es una situación que afecta a todos, vienen niños a trabajar al mercado y esto es un foco de infección”, expresó otro de los vecinos afectados.

La preocupación se extiende a distintos sectores de la ciudad, donde los residuos comienzan a desbordarse en esquinas, mercados y avenidas principales, generando riesgos sanitarios y malestar entre la población.

Los vecinos exigen una pronta solución a las autoridades municipales para restablecer el servicio de aseo urbano y evitar que la situación continúe agravándose en los próximos días.

Mira la programación en Red Uno Play