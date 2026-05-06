“Es momento de destrancar el país”: ministro Lupo llama a aprobar leyes clave

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que Bolivia atraviesa un momento complejo, pero también decisivo para encaminar reformas que impulsen el crecimiento económico y generen nuevas oportunidades.

“Hoy vivimos un momento difícil, pero también una oportunidad para avanzar”, señaló la autoridad, al referirse al contexto económico actual y a la necesidad de tomar decisiones estructurales.

En ese marco, destacó la convocatoria del presidente, que plantea una agenda enfocada en la aprobación de leyes en sectores estratégicos, con el objetivo de brindar seguridad jurídica, atraer inversiones y dinamizar la economía.

“La convocatoria del Presidente nos plantea una agenda clara: aprobar leyes estructurales en sectores clave para dar seguridad jurídica, atraer inversiones y generar crecimiento”, sostuvo.

Lupo remarcó que el principal desafío no pasa únicamente por reducir el gasto público, sino por incrementar los ingresos del país a través de mayores inversiones.

“Porque el desafío no es solo reducir el gasto, sino aumentar los ingresos, y eso se logra con inversión”, enfatizó.

Finalmente, el ministro hizo un llamado a no desaprovechar el escenario actual y a asumir compromisos concretos que permitan avanzar hacia el desarrollo.

“No podemos perder esta oportunidad. Es momento de destrancar el país y asumir un compromiso real con el progreso que la gente espera”, concluyó.

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