Susy Brañez asume la presidencia del Concejo Municipal de El Alto

El Concejo Municipal del Alto eligió a su nueva directiva, la cual estará a cargo de importantes funciones para la gestión del municipio. La concejal Susy Brañez, del partido Unión Por el Cambio (UPC), fue elegida como presidenta. La nueva directiva fue anunciada con la designación de los responsables de las distintas comisiones:

Presidencia: Susy Brañez

Vicepresidencia: Omar Acarapi

Secretaría: Flora Patricia

Comisiones del Concejo Municipal del Alto:

Comisión Jurídica: Aida Mamani Comisión Administrativa Financiera: Brígido Chipana Comisión de Infraestructura Pública y Control Ambiental: Alejandra Quispe Comisión de Planificación y Desarrollo Productivo: Ángela Laime Comisión de Educación y Cultura: Alicia Ávalos Comisión de Desarrollo Económico Productivo: Elizabeth Aguilar Comisión de Género, Generacional y Desarrollo Humano: Marta Apaza Comisión Técnica y Desconcentración (de manera interina): Brígido Chipana

Nueva directiva con enfoque diversificado

La concejal Susy Brañez destacó la importancia de cada comisión para abordar los diversos temas del municipio, asegurando que con esta nueva estructura, el Concejo Municipal del Alto trabajará de manera más organizada y eficiente.

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