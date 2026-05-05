Susy Brañez asume la presidencia del Concejo Municipal de El Alto

La concejal Susy Brañez fue elegida presidenta del Concejo Municipal de El Alto y presentó a los nuevos responsables de las comisiones para la gestión.
05/05/2026 16:53
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El Concejo Municipal del Alto eligió a su nueva directiva, la cual estará a cargo de importantes funciones para la gestión del municipio. La concejal Susy Brañez, del partido Unión Por el Cambio (UPC), fue elegida como presidenta. La nueva directiva fue anunciada con la designación de los responsables de las distintas comisiones:
Comisiones del Concejo Municipal del Alto:
Nueva directiva con enfoque diversificado
La concejal Susy Brañez destacó la importancia de cada comisión para abordar los diversos temas del municipio, asegurando que con esta nueva estructura, el Concejo Municipal del Alto trabajará de manera más organizada y eficiente.
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