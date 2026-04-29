El Alto: Policía interviene Cementerio de elefantes, cercano a la UPEA

La Policía realizó un operativo en la zona de la avenida Sucre, cerca de la Universidad Pública de El Alto, donde desmantelaron un bar clandestino conocido como "cementerio de elefantes". La intervención sorprendió a más de 40 personas, en su mayoría bajo los efectos del alcohol.

El Comandante de la Policía de El Alto, Coronel Rojas, brindó detalles sobre el operativo de intervención que se realizó a la denuncia de los vecinos. Según la información proporcionada, este bar clandestino operaba en un ambiente insalubre y servía como punto de encuentro para personas que consumían bebidas alcohólicas en condiciones precarias.

Durante la intervención, se sorprendió a 33 hombres y 15 mujeres consumiendo alcohol dentro del establecimiento. La policía, en su labor de inteligencia, logró acceder al lugar tras varias semanas de monitoreo, alertados por las quejas de los residentes sobre comportamientos sospechosos en el área.

Investigación y posibles sustancias prohibidas

El coronel Rojas señaló que, además de las personas sorprendidas en estado de ebriedad, se está a la espera de que personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) inspeccione el lugar para verificar la presencia de sustancias prohibidas o otras irregularidades que puedan derivar en la detención de los responsables, incluidos los administradores del local.

"Aún no hemos identificado al responsable directo del bar clandestino, pero las personas que se encontraban en el lugar están bajo los efectos del alcohol y algunos muestran actitudes agresivas", explicó el coronel.

Riesgo de delitos y medidas preventivas

Rojas agregó que la Policía está trabajando para evitar que las personas que consumen alcohol en estos lugares clandestinos salgan a la vía pública y cometan delitos.

"Es importante realizar estas intervenciones para prevenir posibles alteraciones del orden público y garantizar la seguridad ciudadana", aseguró

Respuesta a la denuncia

La intervención a este bar clandestino forma parte de una serie de operativos realizados por la Policía para desmantelar bares y locales ilegales, especialmente cerca de centros educativos. La Policía de El Alto sigue con su labor de garantizar la seguridad en la ciudad y evitar la proliferación de estos centros de consumo y comportamiento delictivo.

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