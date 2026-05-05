Sector castañero alerta riesgo a más de 40.000 empleos por decreto y bloqueos

Productores de castaña y barraqueros del departamento del Beni expresaron su rechazo al Decreto Supremo 5613 y solicitaron al Gobierno una reunión urgente en Riberalta, con el objetivo de atender sus demandas y devolver certidumbre al sector amazónico.

El presidente de la Asociación de Productores de Goma y Almendra, Miguel Ruiz, advirtió que la norma, sumada a los bloqueos en Caranavi, está afectando el transporte de la castaña en plena zafra.

“Estamos preocupados por el Decreto 5613 y por el bloqueo en Caranavi, que está perjudicando el traslado de la castaña recolectada. Ambas situaciones ponen en riesgo más de 40.000 fuentes de trabajo zafrero”, sostuvo.

El dirigente alertó que el impacto podría ser mayor, ya que también están en riesgo alrededor de 30.000 empleos en el sector fabril y más de 120.000 fuentes de trabajo vinculadas a la cadena productiva de la castaña en Riberalta.

“Esa castaña que viene de Pando, Iturralde y Ballivián está en riesgo por este decreto. Pedimos al presidente y a sus ministros que atiendan nuestro pedido y se trasladen a Riberalta para escuchar nuestras demandas”, agregó.

De acuerdo con Asprogoal, el Decreto Supremo 5613 establece lineamientos operativos para la dotación y titulación de tierras en la región amazónica, con prioridad en los departamentos de Pando y Beni, en el marco de la normativa agraria vigente y las competencias del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

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