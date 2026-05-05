La Federación Departamental de Transporte de Santa Cruz (Fedetracruz) anunció que no acatará ningún paro convocado por la Central Obrera Boliviana ni por la Confederación de Choferes de Bolivia, y aseguró que el servicio de transporte público opera con total normalidad en la capital cruceña.

El ejecutivo del sector, David Alanoca, afirmó que las medidas de presión no representan a los propietarios del transporte, quienes según indicó generan empleo y realizan inversiones en el rubro. “No vamos a acatar ningún paro porque estas convocatorias no representan a nuestro sector”, sostuvo.

Alanoca remarcó que la prioridad es mantener el servicio activo para evitar perjuicios a la población, especialmente a estudiantes y trabajadores que dependen del transporte diario. En ese sentido, subrayó que las protestas, bloqueos y marchas afectan directamente a la ciudadanía.

El dirigente también informó que el sector sostuvo reuniones previas con autoridades del área de hidrocarburos y que actualmente se gestiona un encuentro con el presidente Rodrigo Paz, previsto para la próxima semana, con el objetivo de abordar las demandas del transporte mediante el diálogo.

“Nosotros apostamos por el diálogo. Vamos a reunirnos con el presidente para encontrar soluciones a los problemas que atraviesa el sector”, señaló.

Alanoca reiteró que el transporte público continuará operando con normalidad en Santa Cruz y reafirmó el compromiso del sector con la población. “Seguiremos trabajando para nuestro pueblo cruceño”.

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