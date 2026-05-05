TEMAS DE HOY:
Hombre carbonizado robo Oruro

30ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

“No vamos a acatar”: transportistas cruceños rechazan paro y prevén reunirse con el presidente Paz

El ejecutivo del sector, David Alanoca, afirmó que las medidas de presión no representan a los propietarios del transporte, quienes según indicó generan empleo y realizan inversiones en el rubro.

Charles Muñoz Flores

05/05/2026 13:54

David Alanoca, ejecutivo de la Federación Departamental de Transporte de Santa Cruz (Fedetracruz). FOTO: RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La Federación Departamental de Transporte de Santa Cruz (Fedetracruz) anunció que no acatará ningún paro convocado por la Central Obrera Boliviana ni por la Confederación de Choferes de Bolivia, y aseguró que el servicio de transporte público opera con total normalidad en la capital cruceña.

El ejecutivo del sector, David Alanoca, afirmó que las medidas de presión no representan a los propietarios del transporte, quienes según indicó generan empleo y realizan inversiones en el rubro. “No vamos a acatar ningún paro porque estas convocatorias no representan a nuestro sector”, sostuvo.

Alanoca remarcó que la prioridad es mantener el servicio activo para evitar perjuicios a la población, especialmente a estudiantes y trabajadores que dependen del transporte diario. En ese sentido, subrayó que las protestas, bloqueos y marchas afectan directamente a la ciudadanía.

El dirigente también informó que el sector sostuvo reuniones previas con autoridades del área de hidrocarburos y que actualmente se gestiona un encuentro con el presidente Rodrigo Paz, previsto para la próxima semana, con el objetivo de abordar las demandas del transporte mediante el diálogo.

“Nosotros apostamos por el diálogo. Vamos a reunirnos con el presidente para encontrar soluciones a los problemas que atraviesa el sector”, señaló.

Alanoca reiteró que el transporte público continuará operando con normalidad en Santa Cruz y reafirmó el compromiso del sector con la población. “Seguiremos trabajando para nuestro pueblo cruceño”.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD