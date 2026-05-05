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Bloqueos se extienden: Yapacaní, Portachuelo y Buena Vista; transportistas advierten con ampliar la medida

Entre las principales exigencias del sector figuran la provisión de gasolina de calidad, el resarcimiento del 100% de los daños ocasionados a los vehículos por el uso de combustible en mal estado y el bacheo del tramo carretero Montero–Puente Ichilo.

Charles Muñoz Flores

05/05/2026 9:42

Bloqueos paralizan rutas clave en Yapacaní, Portachuelo y Buena Vista. FOTO: Buena Vista TV.

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Transportistas del municipio de Yapacaní, en Santa Cruz, instalaron este martes un punto de bloqueo en el puente sobre el río Yapacaní, como medida de presión ante la falta de respuesta a sus demandas por parte de las autoridades.

La protesta comenzó con una marcha y posteriormente derivó en el cierre de la vía, afectando la circulación vehicular en este importante tramo carretero que conecta distintas regiones del departamento de Santa Cruz.

Entre las principales exigencias del sector figuran la provisión de gasolina de calidad, el resarcimiento del 100% de los daños ocasionados a los vehículos por el uso de combustible en mal estado, el funcionamiento del surtidor de GNV “Amboró” y el bacheo del tramo carretero Montero–Puente Ichilo.

El representante del sector, Fabian Guevara, aseguró que las medidas asumidas responden a la falta de atención a sus reclamos. “Hemos agotado instancias y no tenemos resultados, por lo que nos vemos obligados a tomar esta medida de presión”, manifestó.

Los transportistas indicaron que el bloqueo se mantendrá inicialmente por 24 horas, mientras se desarrolla una reunión con autoridades del Gobierno prevista para las 14:00 en la ciudad de La Paz. No obstante, advirtieron que, en caso de no alcanzarse acuerdos, la medida podría ampliarse 48 horas.

Asimismo, se reportaron bloqueos en los municipios de Portachuelo y Buena Vista, lo que agrava la situación del tránsito en la región.

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