Luis Alberto Ruiz: "Hay que generar nuevas formas de economía"

Tras el cóctel de inicio de gestión del gobernador Juan Pablo Velasco, el secretario general de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Luis Alberto Ruiz, trazó la hoja de ruta normativa para el departamento.

En este sentido, señaló que “hemos iniciado reuniones con nuestro gobernador para comenzar a revisar las normas que existen actualmente en Santa Cruz”.

La Asamblea proyecta un cambio de paradigma debido a la disminución de ingresos por hidrocarburos que afecta a las arcas estatales bolivianas. Ruiz explicó que “el gas ya no es un recurso que esté en las arcas del Estado y hay que generar nuevas formas de economía, como la economía verde”, destacando que los bonos de carbono serán una prioridad.

Leyes clave: Concesiones y Agro

Para dinamizar la región, el legislativo prevé dotar de herramientas jurídicas que permitan una mayor participación del sector privado. “Vamos a encarar un par de leyes muy pronto, como es la ley de concesiones, para darle un dinamismo diferente al departamento”, aseguró el secretario, subrayando que también se impulsará fuertemente al sector del agro.

Uno de los pilares de esta gestión será la revisión técnica de las competencias departamentales y la distribución de recursos a nivel nacional. Según Ruiz, “si bien existe una ley que es del pacto fiscal, hay que cambiar la relación departamentos-Estado” para profundizar la autonomía real de Santa Cruz.

Unidad y relación con el Gobierno Central

Pese a la urgencia de estas reformas, la ALD aún no tiene una agenda cerrada de reuniones con el Poder Ejecutivo en La Paz. El secretario concluyó su intervención llamando a la cohesión de todos los sectores políticos al afirmar que “Santa Cruz necesita el concurso de todos, pues si a Santa Cruz le va bien, a Bolivia le va bien”.

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