[VIDEO] ¡Amor a primera vista! Grisel Quiroga encontró al ‘amor de su vida’ en Cochabamba

La presentadora Grisel Quiroga protagonizó un emotivo momento durante su visita a un refugio de animales en Cochabamba, donde terminó encontrando a quien definió como el “amor de su vida”: una cachorrita que no se separó de ella desde el primer instante.

Según se observa en un video compartido en las redes sociales del programa Dueños de la Tarde, la pequeña perrita se acercó a Quiroga apenas llegó al lugar y permaneció a su lado durante toda la visita.

Conmovida por la conexión inmediata, la conductora expresó entre sonrisas y caricias: “Me la llevo”, mientras jugaba con la cachorrita.

“Hoy Grisel no solo adoptó a una perrita… encontró una compañera para toda la vida”, publicó el programa en sus plataformas digitales, mensaje que generó múltiples reacciones positivas entre sus seguidores.

La nueva integrante de la familia de Quiroga viajará próximamente a Santa Cruz, donde comenzará una nueva etapa junto a su dueña.

El gesto de la presentadora también fue destacado por usuarios en redes, quienes resaltaron la importancia de promover la adopción responsable y brindar una segunda oportunidad a animales rescatados.

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