¡Vuelve el entretenimiento! Así fue el esperado estreno de la nueva temporada de "Dueños de la Tarde"

El lunes por la tarde, la audiencia de Red Uno fue testigo de una nueva etapa en el programa "Dueños de la Tarde". La producción apostó por una fórmula que equilibra la experiencia con la frescura de rostros jóvenes, logrando una transmisión que conectó al país de norte a sur a través de sus plataformas de televisión y redes sociales (Facebook, TikTok y YouTube).

Un equipo de lujo

La gran sorpresa de este ciclo es la incorporación de Grisel Quiroga y Daniel Ardiles, quienes asumen el liderazgo del programa junto a los ya conocidos La Peque y José Daniel. Juntos, los cuatro presentadores navegaron por una agenda informativa diversa que incluyó desde política y economía hasta ciencia y deportes.

Conexión nacional en tiempo real

Fiel a su estilo dinámico, el programa desplegó sus unidades móviles para informar al instante:

Cochabamba: Reporte meteorológico directo desde las oficinas del Senamhi .

Santa Cruz: Un recorrido por el Zoológico municipal y una entrevista técnica con el director de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado , sobre la situación de la viruela del mono.

La Paz: Un reportaje cultural que llevó a los espectadores a conocer los rincones del Museo Pipiripi.

Emoción y servicio social

Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue la entrevista de Grisel Quiroga a Brisa Becerra y Esteban Suárez. Esta pareja cruceña, que se volvió viral en TikTok por vender somó en las calles de São Paulo, compartió su dura realidad: trabajan incansablemente en Brasil para costear el tratamiento del corazón de su pequeño hijo. La pareja confirmó que regresan a territorio brasileño este martes para continuar su lucha.

En el ámbito de servicios, el director del Segip, Pablo Lijerón, aclaró dudas sobre la carnetización escolar 2026, mientras que el sector de emprendimientos destacó la creatividad local con la visita de "Pastelería con amor".

El toque de polémica

Como cierre perfecto para una tarde variada, el polémico Tito Larenti regresó con su sector "Intruso de la Tarde", donde puso la cuota de picante y espectáculos que los seguidores tanto esperaban.

La respuesta del público no se hizo esperar; miles de comentarios y "likes" inundaron las transmisiones digitales, celebrando que el entretenimiento de calidad está de regreso en casa.

