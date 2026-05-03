El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sorprendió en redes sociales luego de aparecer como DJ durante una boda familiar, en un video que rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones.

Las imágenes fueron compartidas por Dan Scavino y, según reportes del Daily Mail, muestran al funcionario disfrutando del ambiente festivo mientras toma el control de la consola de sonido. En la grabación se observa a Rubio con audífonos puestos, saltando al ritmo de la música electrónica y levantando el puño junto a los invitados, quienes celebran con aplausos y gritos.

“Hace unos instantes, entre bastidores... ¡Nuestro gran secretario de Estado también es DJ en bodas!”, escribió Scavino en la red social X al acompañar la publicación.

El episodio llamó aún más la atención debido al papel central que Rubio mantiene dentro de la administración del presidente Donald Trump, especialmente en temas de política exterior vinculados con Irán y América Latina.

Como era de esperarse, el video dividió opiniones. Algunos usuarios cuestionaron la imagen del funcionario en medio de un contexto internacional complejo, mientras otros defendieron su derecho a disfrutar de actividades privadas fuera del ejercicio del cargo.

Varios seguidores incluso bromearon con su versatilidad y recordaron el apodo informal de “Secretario de Todo”, destacando que ahora también suma el rol de DJ.

La escena mostró una faceta más relajada del jefe de la diplomacia estadounidense, contrastando con la intensidad de sus responsabilidades y reabriendo el debate sobre los límites entre la vida pública y privada de los altos funcionarios.

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