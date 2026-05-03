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Internacionales

Lo que debía ser un show terminó en una escena que conmociona al público

El hecho ocurrió durante una presentación en India y ha generado preocupación por las condiciones de seguridad en espectáculos en vivo.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

03/05/2026 11:01

Espectáculo terminó en tragedia causando terror en espectadores. foto: imagen referencial
India

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La muerte de una joven artista durante una presentación en un circo en India ha generado conmoción internacional y cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en este tipo de espectáculos, luego de que el hecho fuera presenciado por una multitud que, en su mayoría, continuó observando y grabando la escena.

De acuerdo con reportes preliminares, la mujer falleció durante un acto en el que se encontraba suspendida del cuello, sin contar con medidas de protección adecuadas. Testigos señalaron que la reacción del público fue tardía, lo que habría dificultado una intervención oportuna.

La tragedia también pone en evidencia la falta de protocolos de seguridad en algunos espectáculos, donde la ausencia de equipos de protección o supervisión adecuada puede derivar en consecuencias fatales.

El hecho ha provocado una ola de críticas en redes sociales y llamados a reforzar la regulación de espectáculos en vivo, así como a generar mayor conciencia sobre la responsabilidad colectiva ante situaciones de riesgo.

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