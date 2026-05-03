La muerte de una joven artista durante una presentación en un circo en India ha generado conmoción internacional y cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en este tipo de espectáculos, luego de que el hecho fuera presenciado por una multitud que, en su mayoría, continuó observando y grabando la escena.

De acuerdo con reportes preliminares, la mujer falleció durante un acto en el que se encontraba suspendida del cuello, sin contar con medidas de protección adecuadas. Testigos señalaron que la reacción del público fue tardía, lo que habría dificultado una intervención oportuna.

La tragedia también pone en evidencia la falta de protocolos de seguridad en algunos espectáculos, donde la ausencia de equipos de protección o supervisión adecuada puede derivar en consecuencias fatales.

El hecho ha provocado una ola de críticas en redes sociales y llamados a reforzar la regulación de espectáculos en vivo, así como a generar mayor conciencia sobre la responsabilidad colectiva ante situaciones de riesgo.

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