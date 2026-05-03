Las flechas no paran en Oriente: Martins guía el triunfo ante Tomayapo

El experimentado delantero Marcelo Martins volvió a ser determinante para Oriente Petrolero, que se impuso por 3-1 a Real Tomayapo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. El atacante aportó con el tercer gol del encuentro, confirmando su vigencia frente al arco rival.

Titular desde el inicio, Martins apareció en el momento justo para definir con un remate cruzado que dejó sin reacción al guardameta contrario. Su anotación selló el resultado y desató la celebración de la hinchada albiverde, que reconoce en él a su principal referente ofensivo.

El delantero atraviesa una racha positiva desde su retorno al fútbol profesional. Con este tanto, alcanzó cuatro goles en el torneo todos contra todos, consolidándose como pieza clave en el ataque refinero.

Más allá de su cuota goleadora, su influencia en el juego sigue siendo importante. Su capacidad para proteger el balón, jugar de espaldas y generar espacios permite que sus compañeros encuentren mayores opciones en ofensiva, compensando la menor movilidad respecto a etapas anteriores de su carrera.

En fechas previas ya había dejado su huella con un doblete ante GV San José y otro gol frente a Real Potosí, además de convertir en el torneo de verano, lo que confirma que su instinto goleador continúa intacto.

Durante el partido también tuvo la chance de ampliar su registro, pero desperdició un penal que se estrelló en el travesaño. Aun así, su aporte fue determinante en una nueva victoria de Oriente.

El vínculo de Martins con el club, sin embargo, no sería extenso, ya que su permanencia está prevista hasta el mes de junio, lo que añade un matiz especial a cada una de sus presentaciones.

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