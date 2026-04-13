TEMAS DE HOY:
El Alto Achacahi Acribillado en el Trópico

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Marcelo Martins le da el triunfo a Oriente ante GV San José (2-1)

El albiverde caía ante el cuadro orureño, pero el Flecheiro anotó un doblete para la remontada.

Martin Suarez Vargas

12/04/2026 22:12

Marcelo Martins festejando uno de sus goles con Oriente. Foto: Club Deportivo Oriente Petrolero (Facebook).
Santa Cruz.

Escuchar esta nota

Oriente Petrolero consiguió su primera victoria en el torneo de la División Profesional 2026 tras imponerse 2-1 a GV San José en el estadio Tahuichi. El conjunto refinero tuvo que remontar el marcador y encontró en Marcelo Martins Moreno a su gran figura.

El equipo cruceño comenzó en desventaja ante el cuadro orureño, pero reaccionó a tiempo gracias a la jerarquía de su delantero. Martins asumió el protagonismo y, con dos definiciones certeras, dio vuelta el resultado para asegurar los tres puntos.

Con este triunfo, Oriente suma confianza en el arranque del campeonato y empieza a encaminar su campaña, impulsado por el aporte goleador de su referente en ataque.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:45

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:45

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD