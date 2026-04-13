Marcelo Martins le da el triunfo a Oriente ante GV San José (2-1)

Oriente Petrolero consiguió su primera victoria en el torneo de la División Profesional 2026 tras imponerse 2-1 a GV San José en el estadio Tahuichi. El conjunto refinero tuvo que remontar el marcador y encontró en Marcelo Martins Moreno a su gran figura.

El equipo cruceño comenzó en desventaja ante el cuadro orureño, pero reaccionó a tiempo gracias a la jerarquía de su delantero. Martins asumió el protagonismo y, con dos definiciones certeras, dio vuelta el resultado para asegurar los tres puntos.

Con este triunfo, Oriente suma confianza en el arranque del campeonato y empieza a encaminar su campaña, impulsado por el aporte goleador de su referente en ataque.

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