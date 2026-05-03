El gobernador electo de Cochabamba, Leonardo Loza, recibió el bastón de mando este domingo en una emotiva ceremonia ancestral realizada en las ruinas de Inka Raqay, en Sipe Sipe, como parte de los actos previos a su posesión oficial programada para mañana, 4 de mayo.

Ceremonia con sus seguidores

El gobernador electo de Cochabamba, Leonardo Loza, recibió este domingo el bastón de mando en una ceremonia ancestral, celebrada en las históricas ruinas de Inka Raqay, ubicadas en el municipio de Sipe Sipe. Este acto simbólico precede la posesión oficial que tendrá lugar el 4 de mayo, donde Loza asumirá formalmente la gobernación del departamento.

El evento estuvo marcado por el recibimiento de los primeros rayos de sol en esta mañana con las tradiciones ancestrales de Cochabamba.

Datos de las elecciones subnacionales

Leonardo Loza se convierte en gobernador después de haber ganado en primera vuelta con 426.593 votos que significan el 40.43% con una diferencia mayor con respecto al segundo que fue Sergio Rodríguez que obtuvo el 23.93%.

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