Política

“No nos preocupa”: Loza resta importancia al anuncio de un juicio de responsabilidades contra Evo Morales

La bancada de Libre adelantó que impulsará un juicio de responsabilidades contra Morales, en el marco de las investigaciones sobre presuntos hechos de vulneración a los derechos humanos.

Hans Franco

02/09/2025 20:12

Foto: Leonardo Loza, senador MAS
La Paz

El senador del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, restó importancia este martes a la iniciativa de la bancada de Libre, que anunció un juicio de responsabilidades contra Evo Morales.

En conferencia de prensa, el legislador afirmó que la propuesta no genera preocupación en su sector y que se trataría de un intento por inventar acusaciones contra el exmandatario.

“No nos preocupa, pueden investigar, pueden averiguar, inclusive estoy seguro que eso va a ser como inventarse cosas, seguramente muchas cosas, pero no nos asusta, no tenemos miedo”, declaró.

Loza aseguró que Morales siempre estará presente en la vida política del país y defendió la legalidad de sus actos de gobierno.

“Nosotros con el hermano Evo Morales vamos a estar siempre presentes en nuestro país (…) Sé que el hermano Evo Morales ha actuado en el marco de la Constitución”, concluyó.

La bancada de Libre adelantó que impulsará un juicio de responsabilidades contra Morales en el marco de investigaciones sobre vulneración de derechos humanos y manejo institucional durante su gestión.

Desde el MAS, sin embargo, insisten en que se trata de una iniciativa con motivación política.

