Diputado Balderas plantea que el “Museo Evo Morales” en Orinoca sea cárcel para condenados por corrupción

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Óscar Balderas, presentó un proyecto de ley que plantea transformar el Museo de la Revolución Democrática y Cultural, conocido como “Museo Evo Morales”, en un centro penitenciario para personas condenadas por delitos de corrupción.

La infraestructura se encuentra en Orinoca, Oruro, y fue inaugurada en 2017 durante el gobierno del expresidente Evo Morales. Desde entonces, el museo ha sido objeto de críticas por su costo y su bajo nivel de visitantes.

“Este es un mensaje para que los elefantes blancos que han sido monumentos de despilfarro cumplan una función social”, afirmó Balderas en entrevista con Red Uno.

El proyecto instruye al Órgano Ejecutivo, a través de los ministerios de Gobierno y Economía, coordinar evaluaciones y ejecutar las modificaciones necesarias en un plazo máximo de 60 días después de la aprobación de la ley.

Además, incluye una disposición única que deroga toda normativa contraria, con el fin de dar paso a la conversión del museo en un recinto penitenciario especializado.

Según Balderas, la iniciativa busca responder a la demanda ciudadana de luchar contra la impunidad y aprovechar una infraestructura que, a su juicio, “no representa una prioridad para la población”.

La propuesta ahora queda en manos de la Asamblea Legislativa, que deberá definir si avanza en el tratamiento del proyecto.

