Evo dice que no tiene acuerdo con ninguno de los candidatos a segunda vuelta

El expresidente Evo Morales dijo que el Evismo no apoyará a ninguno de los candidatos presidenciales de la segunda vuelta, por lo que pide no dejar engañarse por versiones en redes sociales de que el Evismo apoyaría la candidatura de Rodrigo Paz.

“No tenemos ningún acuerdo con ninguno de los dos partidos que están en la segunda vuelta (…) nadie puede usar nuestro nombre ni del trópico para negociar, la segunda vuelta no nos interesa, los derechos que resuelvan sus problemas”, dijo Morales en su programa dominical.

En la oportunidad Morales recordó los resultados electorales del 17 de agosto pasado y según su versión, si el voto nulo contará tendrían una bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa con 8 senadores y varios diputados plurinominales y uninominales.

Mire el video:

