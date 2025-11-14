Diputado pide a la DEA investigar a Evo por presuntos vínculos con el narcotráfico

El diputado Armin Lluta (Libre), lanzó estos viernes duras críticas contra el expresidente Evo Morales, a quien acusó de tener presuntos vínculos con actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico. En declaraciones a la prensa, afirmó que el exmandatario “es el único que le tiene miedo a la DEA” y exigió que la agencia estadounidense investigue su conducta.

“Lo que tiene que hacer la DEA es primero llevárselo a Evo Morales porque él tiene que rendir cuentas (…) ha estado involucrado en el tema del narcotráfico, ha fracasado en el tema de la erradicación”, sostuvo el legislador en conferencia de prensa.

El parlamentario también cuestionó al Movimiento al Socialismo (MAS) y responsabilizó a dicha fuerza política por las consecuencias de la reciente “descertificación” de Bolivia por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“El gobierno del MAS lo que hace es desprestigiar nuestro país (…) ha fracasado en el tema del narcotráfico”, afirmó, advirtiendo que esta calificación internacional genera un impacto negativo tanto económico como reputacional para Bolivia.

En sus declaraciones, el legislador aseguró que durante el periodo de gobierno de Morales se habría configurado un “narcoestado”.

“El narcotráfico ha penetrado al Estado. Ahí vemos a Dávila, todos sus comandantes del Felcn han sido parte”, denunció, aludiendo a exautoridades policiales involucradas en investigaciones por narcotráfico.

Finalmente, reiteró su demanda de que el exmandatario sea investigado por autoridades extranjeras.

