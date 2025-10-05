Evo dice que Arce se atribuye proyectos y que estos, no producen

Evo Morales volvió a lanzar duras críticas contra el presidente Luis Arce, a quien acusó de atribuirse obras y proyectos que, según dijo, fueron iniciados durante su gestión y que aún no están en funcionamiento.

Durante su programa dominical, Morales pidió al mandatario “ser responsable con sus declaraciones” y dejar de presentarse como impulsor de proyectos que no producen resultados.

“Esa planta no produce, igual que la siderúrgica del Mutún o la planta de carbonato de litio”, afirmó el exmandatario, al referirse a la planta de cemento de Potosí, inaugurada en varias ocasiones sin iniciar operaciones efectivas.

El líder del MAS aseguró que muchos de los denominados “megaproyectos del Lucho” fueron concebidos antes de 2019.

“Sus megaproyectos del Lucho son nuestros proyectos, los que empezamos y ni siquiera ha terminado. Recién van a terminar el 2026 o 2027”, sostuvo.

Morales también recordó que Arce prometió en 2023 producir 100.000 toneladas de carbonato de litio, pero que no cumplió ese compromiso.

“Que nos diga al 2025 cuántas toneladas ha producido. Que demuestre si es responsable con su discurso y compromiso”, desafió.

Finalmente, acusó al actual Gobierno de renombrar obras anteriores para presentarlas como logros propios.

“Hacen cambiar el nombre a las obras que iniciamos para decir que son de este Gobierno”, denunció el exmandatario.

