Tuto Quiroga responde a Arce y critica la “gastadera” en el Estado

El candidato presidencial de la alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, respondió este jueves al presidente Luis Arce, quien en un acto público reconoció las críticas de la oposición sobre la denominada “gastadera” estatal, defendiendo que las inversiones en obras son "en beneficio del pueblo boliviano".

“Ayer en un lapsus, Arce sale a decir que van a luchar para que siga la gastadera y robadera por el pueblo, a confesión de parte, relevo de prueba”, cuestionó Quiroga, al señalar que los gastos del Gobierno en viajes internacionales y proyectos estatales sin resultados son prueba de un mal manejo de los recursos públicos.

El exmandatario sostuvo que existen ejemplos de inversiones millonarias que, según él, no cumplen su propósito. “La gente lo sabe, las fábricas que no funcionan, por ejemplo, la fábrica separadora de líquidos: 700 millones de dólares que no funcionan; el ingenio de San Buenaventura, todo hicieron para robar”, manifestó.

Asimismo, apuntó a los desplazamientos presidenciales como una muestra del despilfarro estatal: “La gastadera de los viajes, viáticos, va a entregar unas obritas en un avión donde más cuenta su desplazamiento y eroga dólares para irse a Naciones Unidas, para gastar dólares que no hay”, agregó.

Las declaraciones se producen luego de que el presidente Arce, en un discurso oficial, expresara: “La derecha se refiere a estas obras como la gastadera, la robadera. Esta gastadera, esta robadera es lo que necesita el pueblo porque esas carreteras, esas viviendas, esos puentes, esas unidades educativas, esos hospitales son los que necesita el pueblo boliviano”.

Mire el video:

