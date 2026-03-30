“Hay que dejar colores políticos”: Reyes Villa propone trabajo coordinado con Loza tras elecciones

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó su plena disposición para coordinar y trabajar con el gobernador electo, Leonardo Loza, priorizando el desarrollo y bienestar del departamento por encima de diferencias políticas.

La autoridad municipal, reelecta por APB-Súmate, aseguró que es posible mantener una relación institucional constructiva, como ocurrió con anteriores gestiones, pese a discrepancias ideológicas.

“Hay que dejar a un lado los colores políticos y trabajar por nuestra querida Cochabamba”, afirmó.

Respecto a un eventual encuentro con la nueva autoridad departamental, Reyes Villa señaló que no será necesario forzarlo, ya que la responsabilidad de ambas autoridades es responder al mandato de la población.

“No voy a tener ningún problema en trabajar con él. El encuentro que nos hace la población obliga a trabajar por Cochabamba”, sostuvo.

Asimismo, reafirmó su compromiso de coordinar con cualquier autoridad electa, con el objetivo de impulsar el progreso de la región y consolidar a Cochabamba como “la mejor ciudad de Bolivia”.

Contexto

Tras concluir el cómputo oficial, Loza, candidato de la Alianza Unidos Por los Pueblos (A-UPP), fue declarado ganador de la Gobernación con el 40,43% de los votos en primera vuelta.

El líder político también señaló que mantendrá afinidad ideológica con el expresidente Evo Morales, aunque aclaró que la gestión administrativa estará a cargo de su equipo.

Además, adelantó que exigirá al Gobierno central el cumplimiento del principio del “50/50” en la asignación de recursos.

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