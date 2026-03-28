Loza gana la Gobernación de Cochabamba en primera vuelta con más del 40%

El cómputo oficial concluyó este sábado y confirmó a Leonardo Loza como gobernador electo de Cochabamba. El candidato de A-UPP alcanzó el 40,43% de los votos, superando ampliamente a Sergio Rodríguez, quien obtuvo el 23,39%.

Con este resultado, Loza se impone en primera vuelta al lograr una diferencia superior a los 10 puntos porcentuales sobre su inmediato perseguidor, lo que le permite evitar una segunda vuelta electoral.

Desde el Tribunal Electoral Departamental (TED) informaron que el proceso de cómputo se extendió más de lo previsto debido a observaciones a actas y revisiones técnicas que debieron ser atendidas antes de la consolidación final de los resultados.

Pese a los retrasos, la autoridad electoral aseguró que se cumplió con todos los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia del proceso. Con la conclusión del cómputo oficial, se da paso a la proclamación de la nueva autoridad departamental.

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