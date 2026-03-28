TEMAS DE HOY:
Cristiano Ronaldo” boliviano Feminicidio Avioneta caída

28ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Loza gana la Gobernación de Cochabamba en primera vuelta con más del 40%

El resultado oficial confirmó la victoria en primera vuelta tras un proceso de cómputo que se extendió por revisiones técnicas y observaciones a actas, según el TED.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

28/03/2026 17:44

Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El cómputo oficial concluyó este sábado y confirmó a Leonardo Loza como gobernador electo de Cochabamba. El candidato de A-UPP alcanzó el 40,43% de los votos, superando ampliamente a Sergio Rodríguez, quien obtuvo el 23,39%.

Con este resultado, Loza se impone en primera vuelta al lograr una diferencia superior a los 10 puntos porcentuales sobre su inmediato perseguidor, lo que le permite evitar una segunda vuelta electoral.

Desde el Tribunal Electoral Departamental (TED) informaron que el proceso de cómputo se extendió más de lo previsto debido a observaciones a actas y revisiones técnicas que debieron ser atendidas antes de la consolidación final de los resultados.

Pese a los retrasos, la autoridad electoral aseguró que se cumplió con todos los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia del proceso. Con la conclusión del cómputo oficial, se da paso a la proclamación de la nueva autoridad departamental.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:40

Uno decide 2026

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:40

Uno decide 2026

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD