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¿Trabajas en este sector? Tendrás descanso laboral este lunes: así lo dispuso el Ministerio de Trabajo

A través de un comunicado difundido, la cartera de Estado precisó que esta medida se aplica en cumplimiento del Artículo Único de la Ley N° 181, promulgada el 25 de octubre de 2011, que establece esta fecha como una jornada de reconocimiento a este sector laboral.

Charles Muñoz Flores

28/03/2026 8:52

Descanso obligatorio y pagado para trabajadoras del hogar este lunes. FOTO: EFE.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social informó que este lunes 30 de marzo se otorgará descanso laboral durante toda la jornada a las trabajadoras y trabajadores asalariados del hogar en Bolivia, en conmemoración del “Día Nacional de la Trabajadora y el Trabajador Asalariado del Hogar”.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la cartera de Estado precisó que esta medida se aplica en cumplimiento del Artículo Único de la Ley N° 181, promulgada el 25 de octubre de 2011, que establece esta fecha como una jornada de reconocimiento a este sector laboral.

La disposición contempla el descanso con goce íntegro de haberes, lo que significa que las trabajadoras y trabajadores beneficiados deberán recibir su salario habitual pese a no desempeñar funciones durante ese día.

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