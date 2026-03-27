Asosur advierte que no retirará combustible si no se garantiza la calidad del producto

La Asociación de Surtidores (Asosur) advirtió que podría dejar de retirar combustible de las plantas de almacenamiento de YPFB si no se garantiza que el producto cumpla con los estándares de calidad establecidos.

“Las estaciones de servicio no participan en el proceso de importación ni de refinación, tampoco en el aditivado de la gasolina”, señalaron desde el sector, al rechazar cualquier intento de trasladarles la responsabilidad sobre la calidad del carburante.

Según explicaron, los surtidores únicamente reciben el producto acompañado de una copia simple del certificado de calidad, documento que califican como insuficiente para validar técnicamente el estado del combustible.

“Solamente recepcionamos el producto con una fotocopia genérica del certificado de calidad”, afirmaron, cuestionando la falta de mecanismos más rigurosos de control en origen.

En ese contexto, Asosur criticó los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el sector del transporte, que contemplan inspecciones y controles a la calidad del combustible, señalando que estas tareas requieren especialización técnica.

“Pretender trasladar esta fiscalización al sector transporte, que no cuenta con laboratorios ni pericia técnica, es totalmente irresponsable”, advirtieron.

El pronunciamiento surge en medio de la creciente tensión por denuncias de combustible en mal estado y las acciones de verificación iniciadas por choferes en plantas como Senkata, en el marco de los compromisos asumidos con autoridades del Gobierno.

Finalmente, el sector de surtidores insistió en que la responsabilidad sobre la calidad del combustible debe recaer en las instancias correspondientes de producción, almacenamiento y distribución, exigiendo garantías técnicas antes de continuar con el abastecimiento.

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