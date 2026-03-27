Asosur denuncia medidas "arbitrarias" y exige control en origen de combustibles

La Asociación de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) Nacional expresó su respaldo a Asosur La Paz y rechazó lo que considera “atropellos” contra el sector privado, en medio de cuestionamientos sobre la calidad de los combustibles.

El pronunciamiento fue emitido el 26 de marzo de 2026 en La Paz, mediante un comunicado dirigido a la población.

El sector cuestionó acciones como el precintado de estaciones de servicio y advirtió una falta de transparencia en la cadena de suministro.

“Expresamos nuestro pleno e incondicional respaldo al pronunciamiento emitido por Asosur La Paz”, señala el documento.

Además, alertaron sobre lo que califican como un traslado injusto de responsabilidades hacia los operadores privados.

Asosur enfatizó que las estaciones de servicio no tienen control sobre la calidad del producto.

“Las estaciones no refinan, no importan ni aditivan combustibles”, indica el comunicado, remarcando que el producto es recibido desde plantas de almacenamiento y despacho estatales.

En ese sentido, sostienen que no corresponde atribuirles responsabilidades sobre posibles fallas en el combustible.

El sector también rechazó cualquier intento de intervenir, precintar o clausurar estaciones por parte de terceros.

Según el pronunciamiento, estas acciones serían ilegales, arbitrarias y contrarias al orden constitucional, ya que la fiscalización corresponde a autoridades competentes y debe respetar el debido proceso.

Asosur planteó la necesidad de implementar auditorías externas, así como controles en el punto de origen del combustible.

También solicitó mayor participación en el muestreo con cadena de custodia, incluyendo pruebas certificadas en plantas de YPFB, con el objetivo de garantizar transparencia en toda la cadena.

Finalmente, el sector advirtió que no aceptará nuevas acciones que afecten a las estaciones de servicio y ratificó su unidad con Asosur La Paz.

Asimismo, exigió respuestas inmediatas, garantías técnicas verificables y respeto al sector privado.

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