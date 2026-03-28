La última gala de la semana en La Gran Batalla – Duelo de Voces comenzó con la presentación de Nickole Vargas, integrante del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez.

La joven interpretó “Sin Llorar” de Yuridia, llevando ritmo y energía al escenario. Sin embargo, su actuación no logró convencer por completo al jurado, que realizó varias observaciones técnicas.

Las devoluciones del jurado

Diego Ríos destacó algunos aspectos positivos, pero marcó fallas en los tonos bajos y la afinación.

“Los bajos vuelven a fallar. Quizá hay que trabajar matices para que la voz no suene forzada. Estuvo relativamente bien, pero hubo desafinaciones y faltó sentimiento”, señaló.

Por su parte, Alenir Echeverría fue más directa en su análisis.

“He escuchado muchas desafinaciones. Es importante una buena respiración para lograr notas graves; si no, es mejor evitarlas o hacer adornos vocales”, explicó.

En tanto, Tito Larenti indicó que la cantante no se mostró cómoda durante la interpretación.

“Algo pasa con tu voz, Nickole. En los tonos más altos estás más cómoda, pero los bajos fueron inestables y a esta altura eso no debería pasar”, afirmó.

Finalmente, Marco Veizaga recomendó no arriesgar en aspectos técnicos durante la competencia.

“No hay que experimentar en ciertas cosas. Tienes agudos impresionantes, hay que trabajar en el espacio donde realmente puedes brillar”, sostuvo.

Emoción sobre el escenario

Tras escuchar las devoluciones, Nickole no pudo ocultar su frustración. Sin embargo, los jueces también le brindaron palabras de aliento y destacaron su potencial.

Incluso, le pidieron cantar a capela en tonos más altos, donde logró mostrarse más segura y sólida, lo que dejó en evidencia sus fortalezas vocales.

Cantó con el corazón, pero falló en la técnica: así fue la gala de Nickole

Puntaje y confesión

Finalmente, la participante obtuvo un puntaje de 4.0.

Visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas, Nickole agradeció el apoyo recibido y compartió un dato personal:

Nunca tomó clases de canto.

Reconoció que la afinación es uno de sus mayores desafíos, aunque aseguró que ha logrado avanzar mucho dentro de la competencia.

Una noche difícil, pero también una oportunidad para crecer. Porque en Duelo de Voces, cada error también puede ser el comienzo de una gran evolución.

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