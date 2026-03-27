TEMAS DE HOY:
agresión a delivery Violencia contra la Mujer Vehículos robados

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

La Paz estrena parque para mascotas este 28 de marzo

El nuevo espacio busca promover el bienestar, recreación y entrenamiento de perros en un entorno seguro y adecuado.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

27/03/2026 13:06

Foto referencial
La Paz

Escuchar esta nota

La ciudad de La Paz se prepara para la inauguración del Parque Canil Zenobio López, considerado el espacio más grande destinado exclusivamente para mascotas.

“Un espacio pensado para el juego, entrenamiento y bienestar de nuestros peluditos”, destaca la invitación al evento, que se realizará este sábado 28 de marzo y que convoca a familias a asistir junto a sus perros.

 

El parque ha sido diseñado para ofrecer áreas seguras y cómodas donde las mascotas puedan ejercitarse, socializar y disfrutar al aire libre, respondiendo a una creciente demanda de espacios especializados en la ciudad.

“¡Ven junto a tu peludito y sé parte de este gran momento!”, es el llamado a la población para ser parte de esta apertura, que busca fortalecer la convivencia responsable entre dueños y animales de compañía.

La iniciativa apunta a consolidar a La Paz como una ciudad más amigable con las mascotas, promoviendo el cuidado, la recreación y el bienestar animal.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD