La Paz estrena parque para mascotas este 28 de marzo

El nuevo espacio busca promover el bienestar, recreación y entrenamiento de perros en un entorno seguro y adecuado.
27/03/2026 13:06
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La ciudad de La Paz se prepara para la inauguración del Parque Canil Zenobio López, considerado el espacio más grande destinado exclusivamente para mascotas.
“Un espacio pensado para el juego, entrenamiento y bienestar de nuestros peluditos”, destaca la invitación al evento, que se realizará este sábado 28 de marzo y que convoca a familias a asistir junto a sus perros.
El parque ha sido diseñado para ofrecer áreas seguras y cómodas donde las mascotas puedan ejercitarse, socializar y disfrutar al aire libre, respondiendo a una creciente demanda de espacios especializados en la ciudad.
“¡Ven junto a tu peludito y sé parte de este gran momento!”, es el llamado a la población para ser parte de esta apertura, que busca fortalecer la convivencia responsable entre dueños y animales de compañía.
La iniciativa apunta a consolidar a La Paz como una ciudad más amigable con las mascotas, promoviendo el cuidado, la recreación y el bienestar animal.
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