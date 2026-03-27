La Paz estrena parque para mascotas este 28 de marzo

La ciudad de La Paz se prepara para la inauguración del Parque Canil Zenobio López, considerado el espacio más grande destinado exclusivamente para mascotas.

“Un espacio pensado para el juego, entrenamiento y bienestar de nuestros peluditos”, destaca la invitación al evento, que se realizará este sábado 28 de marzo y que convoca a familias a asistir junto a sus perros.

El parque ha sido diseñado para ofrecer áreas seguras y cómodas donde las mascotas puedan ejercitarse, socializar y disfrutar al aire libre, respondiendo a una creciente demanda de espacios especializados en la ciudad.

“¡Ven junto a tu peludito y sé parte de este gran momento!”, es el llamado a la población para ser parte de esta apertura, que busca fortalecer la convivencia responsable entre dueños y animales de compañía.

La iniciativa apunta a consolidar a La Paz como una ciudad más amigable con las mascotas, promoviendo el cuidado, la recreación y el bienestar animal.

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