Roban tres postes de alumbrado público en la Costanera Sur de Cochabamba

El director de Bienes Municipales de la Alcaldía de Cochabamba, Wilson Espinoza, informó sobre el robo de tres postes de alumbrado público en el sector de la Costanera Sur.

Señaló que el hecho fue alertado por los vecinos de la zona, quienes tomaron contacto con la Alcaldía para verificar la sustracción de las estructuras ubicadas en un paso peatonal cercano a una cancha de voleibol de playa.

Los postes, de entre 15 y 20 metros de altura, fueron retirados mediante cortes en la base.

Un ejemplar del poste robado. Foto: Red Uno

“Se ha evidenciado que han hecho un corte preciso desde la parte inferior. El cable está energizado y enterrado, lo que muestra que no se trata de un retiro autorizado”, explicó.

Asimismo, Espinoza indicó que tras consultar con el área de alumbrado público, se confirmó que no se realizó ningún trabajo oficial en el lugar.

Los postes cumplían la función de iluminar la zona durante la noche, por lo que su ausencia afecta la seguridad del sector.

Se prevé que el área de alumbrado público formalice la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para iniciar las investigaciones y dar con los responsables del hecho.

Las autoridades municipales no descartan que se trate de un robo planificado, debido al método utilizado para retirar las estructuras.

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