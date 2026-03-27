TED prevé concluir este viernes el cómputo oficial al 100% en Santa Cruz

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Manfredo Bravo, informó que hasta el final de la tarde de este viernes se prevé concluir el cómputo oficial al 100% de las actas correspondientes a las elecciones a la Gobernación y a las alcaldías del departamento.

La autoridad detalló que, hasta el mediodía, el avance del cómputo en el municipio de Santa Cruz de la Sierra alcanzaba el 94%, mientras que a nivel de Gobernación llegaba al 90%, con alrededor de 750 actas aún pendientes de revisión.

“Todo está avanzando dentro del marco de lo correcto. Hoy vamos a concluir el cómputo en el departamento. Hay muchas quejas por el avance lento, pero es importante que la población entienda que Santa Cruz es el departamento más grande”, sostuvo Bravo.

Respecto al incidente registrado en el municipio de San Ignacio de Velasco, donde se repetirá la votación para la Gobernación el próximo 5 de abril en 21 de las 97 mesas electorales, Bravo aclaró que las causales identificadas no afectan el proceso electoral en su totalidad.

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