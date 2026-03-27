Aguilera asume la Gobernación cruceña, pero ante licencia la ALD elegirá reemplazo

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se ausentará de sus funciones entre el viernes 27 de marzo y el 2 de abril para viajar al exterior, donde se someterá a estudios médicos.

De acuerdo con el estatuto autonómico, durante su ausencia corresponde al vicegobernador, Mario Aguilera, asumir la administración de la Gobernación cruceña.

No obstante, la asambleísta departamental Martha Gutiérrez informó que Aguilera solicitó dos días de vacaciones para el 1 y 2 de abril, lo que obligará a la Asamblea Legislativa Departamental a designar una autoridad suplente para ese periodo.

“Corresponde a la Asamblea Legislativa Departamental elegir a un asambleísta como gobernador en suplencia durante esos dos días (1 y 2 de abril)”, explicó.

En la misma línea, el asambleísta por los valles cruceños, Hugo Valverde, en sesión de la asamblea pidió al presidente de la ALD, Oscar Feeney, que ponga en agenda la elección para elegir al gobernador en suplencia para los días 1 y 2 de abril.

"Entiendo también que vamos a tener que sesionar para designar seguramente para el tema de la suplencia de algún colega asambleísta en el tema del Ejecutivo", dijo Valverde.

Camacho comunicó que su viaje responde a un control médico por el síndrome de Churg-Strauss, enfermedad que padece, motivo por el cual suspenderá temporalmente sus actividades oficiales.

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