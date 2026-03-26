¿Cuándo cae Semana Santa 2026 y por qué cambia cada año?

La Semana Santa, una de las festividades más importantes del cristianismo, se celebrará en 2026 entre el 29 de marzo, Domingo de Ramos, y el 5 de abril, Domingo de Resurrección.

Esta conmemoración recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y está precedida por la Cuaresma, un periodo de preparación espiritual para los fieles.

A diferencia de otras fechas religiosas, la Semana Santa no tiene un día fijo en el calendario. Su variación anual se debe a que su cálculo está basado en factores astronómicos y tradiciones litúrgicas, según el portal Publimetro.

La fecha se determina a partir de la relación entre el calendario solar, los ciclos de la luna y la llegada de la primavera en el hemisferio norte. En términos generales, la Pascua, que marca el final de la Semana Santa, se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera.

Por esta razón, cada año las fechas cambian. Durante este periodo, es común que el Viernes Santo y el Sábado Santo coincidan o se sitúen muy cerca de la luna llena.

Esta combinación de elementos religiosos y astronómicos explica por qué la Semana Santa se mueve en el calendario, manteniendo una tradición que se remonta a siglos atrás dentro del cristianismo.



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