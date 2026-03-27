¿Listo para Semana Santa? Estos son los precios de la canasta familiar

En el mercado Rodríguez ya se vive el ambiente de Semana Santa, con un incremento en la venta de productos del mar y otros insumos tradicionales para la preparación de los platos del Jueves Santo.

“Estamos desde las 07:00 hasta las 19:00. Los precios están accesibles, no han subido”, aseguró una comerciante del centro de abasto, destacando la estabilidad en los costos pese a la alta demanda.

Entre los productos más buscados se encuentran el calamar y el pescado, ambos a Bs 38 el kilo, mientras que los langostinos varían entre Bs 90 y Bs 130, dependiendo del tamaño. También se comercializan en menores cantidades, facilitando la compra para distintos presupuestos.

La tradición de preparar 12, 14 o incluso más platos en conmemoración de la última cena de Jesús impulsa la demanda de ingredientes como el cochayuyo, maní y mariscos, esenciales en recetas sin carne roja.

“Hay variedad para todos, desde cochayuyo hasta camaroncillo”, indicaron, resaltando que los precios oscilan según el producto, con opciones desde Bs 50.

Los comerciantes prevén que el movimiento aumente aún más la próxima semana, cuando se acerquen las fechas centrales, consolidando al mercado como uno de los principales puntos de abastecimiento para las familias paceñas en esta época.

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