La selección boliviana vive uno de sus momentos más ilusionantes en décadas. La victoria por 2-1 ante Surinam, en la semifinal del repechaje internacional rumbo al Mundial 2026, no solo mantiene viva la esperanza de clasificación, sino que también desató una ola de emoción dentro y fuera de la cancha.

En medio de la euforia, una escena se robó todas las miradas. Celita “Chela” Guanella, esposa del arquero Guillermo Viscarra, compartió un video en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

En las imágenes, se la ve visiblemente emocionada tras el pitazo final, reflejando el impacto del triunfo no solo en los jugadores, sino también en sus familias.

El guardameta, actualmente en Alianza Lima, se acercó a su esposa para fundirse en un abrazo cargado de emoción. Ambos rompieron en llanto, en una escena que conmovió a miles de hinchas y que se replicó en distintas plataformas.

El triunfo ante Surinam deja a Bolivia a solo un partido de lograr la ansiada clasificación al Mundial 2026. La ilusión crece entre los aficionados, que empiezan a creer en un regreso histórico.

El próximo desafío será ante Irak, en un duelo decisivo que se disputará el martes 31 de marzo en Monterrey, México. En caso de empate, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.

Bolivia no participa en una Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994, por lo que este encuentro representa una oportunidad única para cortar una larga ausencia y volver a escribir historia.

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