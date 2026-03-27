La Hora del Planeta: qué es este apagón global y de qué manera sumarse a la iniciativa

Impulsada por la organización ambiental WWF, esta iniciativa invita a personas, empresas y ciudades a apagar las luces y los aparatos eléctricos no esenciales durante una hora, como una forma de generar conciencia sobre la crisis climática y la necesidad urgente de cuidar el planeta.

En 2026, la cita es clara:

Sábado 28 de marzo

De 20:30 a 21:30

¿Por qué se llama “Hora del Planeta”?

El nombre refleja su esencia: un “apagón” simbólico de 60 minutos que busca visibilizar problemas ambientales como:

El cambio climático

La pérdida de biodiversidad

El uso insostenible de los recursos

La iniciativa nació en 2007 en Sídney, Australia, como una acción local que rápidamente se convirtió en uno de los movimientos ambientales más grandes del mundo.

Su mensaje es claro: pequeñas acciones, cuando se hacen en conjunto, pueden generar un gran impacto.

¿Qué se hace durante esta hora?

Aunque apagar las luces es el gesto principal, la Hora del Planeta va mucho más allá:

Apagón simbólico: hogares, edificios y monumentos se quedan a oscuras durante una hora.

Actividades comunitarias: desde cenas a la luz de las velas hasta eventos culturales y ferias ambientales.

Acciones de conservación: campañas de reforestación, limpieza de espacios naturales y voluntariado.

Espacios de reflexión: aprender sobre consumo responsable, biodiversidad y sostenibilidad.

En ciudades de Bolivia, también se organizan actividades abiertas al público que buscan involucrar a la ciudadanía en la protección del entorno.

Más que una hora

Apagar la luz durante 60 minutos no resolverá por sí solo la crisis ambiental.

Pero sí cumple algo fundamental: poner el tema en la agenda y generar conciencia colectiva.

Cada participación envía un mensaje claro: la sociedad está dispuesta a actuar.

Un gesto que suma

Sumarte a la Hora del Planeta significa:

Reducir el consumo energético, aunque sea por una hora

Disminuir la contaminación lumínica

Reflexionar sobre nuestros hábitos diarios

Ser parte de un movimiento global

¿Cómo participar?

Es sencillo:

Apaga las luces y aparatos innecesarios Comparte el mensaje con tu entorno Aprovecha el momento para reflexionar o compartir en familia

Un llamado urgente

El planeta enfrenta desafíos cada vez más grandes. La Hora del Planeta nos recuerda que todos tenemos un rol.

Mira la programación en Red Uno Play