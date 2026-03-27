¿Papel aluminio contra fraudes? El truco casero que puede proteger tus tarjetas

El avance de los pagos sin contacto también ha traído nuevos riesgos. Uno de ellos es el “skimming inalámbrico”, una modalidad de fraude que permite robar datos de tarjetas sin necesidad de tocarlas.

Frente a esto, comenzó a popularizarse un truco sencillo: envolver las tarjetas de crédito o débito en papel aluminio para bloquear la señal y evitar posibles robos de información.

Qué es el “skimming inalámbrico”?

Se trata de una técnica que utiliza dispositivos portátiles para captar, a corta distancia, la información que emiten las tarjetas con tecnología sin contacto (RFID o NFC).

Estos lectores pueden interceptar datos como el número de tarjeta o la fecha de vencimiento, especialmente en lugares concurridos como transporte público, centros comerciales o eventos masivos.

¿Cómo funciona el papel aluminio?

El aluminio actúa como una barrera física frente a las ondas electromagnéticas.

Al envolver completamente la tarjeta, este material:

Refleja y dispersa las señales

Impide la conexión con dispositivos externos

Reduce la posibilidad de lectura no autorizada

Aunque no es un método infalible, sí representa una capa extra de protección fácil y accesible.

Otras formas de proteger tus tarjetas

Además del papel aluminio, también puedes:

Usar billeteras con protección RFID

Evitar exponer tus tarjetas en lugares concurridos

Revisar cajeros automáticos antes de usarlos

Activar alertas de consumo en tu banco

Paso a paso: cómo envolver tu tarjeta

Si decides aplicar este método, sigue estas recomendaciones:

Coloca la tarjeta sobre un trozo de papel aluminio Cúbrela completamente, sin dejar espacios abiertos Dobla bien los bordes Añade una segunda capa para mayor protección (opcional) Evita arrugar demasiado el aluminio para no dañar la tarjeta Guárdala en un lugar seguro dentro de tu billetera

¿Realmente funciona?

El papel aluminio puede ayudar a bloquear señales y dificultar el robo de datos, pero no reemplaza otras medidas de seguridad.

La clave está en combinar hábitos preventivos para reducir al máximo el riesgo.

En un contexto donde los fraudes digitales crecen, pequeñas acciones como esta pueden marcar la diferencia y darte mayor tranquilidad al momento de usar tus tarjetas.

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