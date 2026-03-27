La victoria de la selección boliviana ante Surinam se celebró con intensidad en distintas regiones del país. En Oruro, un grupo de hinchas protagonizó un festejo que llamó la atención en redes sociales.

En imágenes difundidas en plataformas digitales, se observa a varias personas subidas sobre un vehículo policial, ondeando banderas y coreando consignas.

“¡Bolivia, Bolivia!”, gritaban los aficionados mientras celebraban sobre la patrulla en plena vía pública.

El hecho se viralizó rápidamente, generando tanto reacciones de apoyo por el ambiente festivo como cuestionamientos por el uso indebido de un motorizado oficial. El festejo se extendió por distintas zonas de Oruro, con caravanas, bocinazos y concentraciones espontáneas tras el resultado favorable para La Verde.

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