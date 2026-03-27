La selección boliviana logró este jueves una valiosa victoria por 2-1 frente a Surinam en el repechaje rumbo al Mundial 2026, manteniendo viva la ilusión de clasificación.

Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue Miguel “Miguelito” Terceros, autor del gol que selló el triunfo para la Verde y desató la alegría de los hinchas.

Tras el resultado, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y celebración. Entre ellos, destacó un video animado generado con inteligencia artificial que rápidamente se volvió viral.

En el clip, se muestra a Terceros como figura central de un emotivo relato, acompañado por representaciones de reconocidos goleadores internacionales que aparecen alentando a la selección boliviana.

Entre los personajes que se pueden ver están Lionel Messi y Neymar, en una puesta en escena simbólica que refuerza el mensaje de apoyo y esperanza.

El video, cargado de emoción, conecta con el momento que vive la Verde y refleja el entusiasmo de una hinchada que vuelve a ilusionarse con la posibilidad de llegar al Mundial.

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