Bono PEPE: último plazo para cobrar los Bs 150 y quiénes aún pueden hacerlo

El bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) ya se paga en todo el país, pero tiene un plazo límite que los beneficiarios deben tener en cuenta para no perder el dinero.

El apoyo económico, de Bs 150, comenzó a pagarse el 26 de enero de 2026 y estará disponible hasta el 30 de abril de 2026 en más de 40 entidades financieras habilitadas.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas recordaron que no habrá prórroga, por lo que instaron a la población a realizar el cobro antes de la fecha límite.

Fecha límite: ¿hasta cuándo puedo cobrar?

El bono PEPE se puede cobrar hasta el 30 de abril de 2026.

Aunque el pago estuvo habilitado durante enero, febrero y marzo, quienes no lograron hacerlo en esas fechas todavía pueden cobrar, siempre que acudan antes del plazo final.

Importante: si no se cobra hasta esa fecha, el beneficio se pierde.

¿Cómo es el cronograma de pago?

El cobro se realiza según la fecha de nacimiento del beneficiario.

Por ejemplo:

Si naciste un 26 de enero, puedes cobrar el 26 de cada mes

Si la fecha asignada cae en:

Sábado, domingo o feriado → podrás cobrar el siguiente día hábil

¿Puedo cobrar si no fui en mi fecha?

Sí. Los beneficiarios pueden cobrar después de su fecha asignada e incluso recibir pagos acumulados de hasta tres meses, siempre que lo hagan antes del 30 de abril.

Requisitos para cobrar

Para acceder al bono PEPE solo necesitas:

Cédula de identidad original

Fotocopia del documento

No es necesario realizar ningún registro adicional.

¿Quiénes reciben el bono PEPE?

El beneficio está dirigido a:

Madres gestantes y madres de niños menores de dos años

Padres, madres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales o de convenio

Personas con discapacidad audiovisual

Personas con discapacidad grave o muy grave

Adultos mayores sin jubilación

En el caso de adultos mayores sin Renta Dignidad, el pago se realiza junto a su boleta mensual, proceso que inició el 2 de febrero.

Llamado a cobrar

Desde el Gobierno reiteraron que ningún beneficiario debe dejar pasar el plazo, ya que el 30 de abril es la fecha límite definitiva.

Si aún no cobraste el bono PEPE, estás a tiempo, pero el reloj corre.

Mira la programación en Red Uno Play