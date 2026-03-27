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Ministro de Defensa se reúne con embajador de Emiratos Árabes para impulsar alianzas

El encuentro abordó estrategias conjuntas en prevención de desastres y protección del territorio, con miras a fortalecer la capacidad de respuesta del país.

Silvia Sanchez

27/03/2026 12:21

Ministro de Defensa se reúne con embajador de Emiratos Árabes para impulsar alianzas. Foto Ministerio de Defensa.
La Paz, Bolivia

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El ministro de Defensa, Marcelo Salinas Gamarra, sostuvo un encuentro protocolar con el embajador concurrente de los Emiratos Árabes Unidos en Bolivia, Ibrahim Salem Humaid Ali Alalawi, con el objetivo de impulsar la cooperación bilateral en áreas estratégicas.

Durante la reunión, ambas autoridades analizaron oportunidades de trabajo conjunto en temas como la prevención de desastres, la gestión de emergencias y la protección del territorio nacional.

El diálogo estuvo orientado a fortalecer las capacidades de respuesta del país ante situaciones de riesgo, así como a consolidar mecanismos de apoyo técnico y cooperación internacional.

Este acercamiento se enmarca en la política del Ministerio de Defensa de ampliar vínculos con otros países y promover iniciativas que contribuyan a la seguridad y al desarrollo nacional.

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