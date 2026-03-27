Lenguaje corporal: qué revela tu forma de sentarte, según estudios

La postura corporal no solo refleja comodidad, también puede ofrecer pistas sobre la forma de ser de una persona. De acuerdo con estudios en psicología, ciertos hábitos al sentarse pueden estar asociados a emociones, actitudes y rasgos de personalidad.

Rodillas juntas y pies hacia afuera: refleja empatía y sensibilidad, aunque también puede indicar cierta inseguridad.

Piernas cruzadas en X: suele asociarse con personas creativas, espontáneas y de estilo libre, que no temen cambiar de planes.

Tobillos cruzados debajo de la silla: es un gesto inconsciente relacionado con nerviosismo o incomodidad.

Postura “figura 4” (tobillo sobre rodilla): transmite confianza, control y, en algunos casos, competitividad.

Cuerpo inclinado hacia adelante: indica interés y atención, propio de personas involucradas o que buscan conectar con los demás.

Lenguaje corporal y relaciones

Observar estos patrones forma parte del llamado lenguaje corporal, una herramienta clave para interpretar señales no verbales en la interacción diaria.

Especialistas señalan que comprender estas posturas no significa “adivinar pensamientos”, sino desarrollar una mayor capacidad de observación e intuición, lo que puede mejorar las relaciones personales, laborales y familiares.

En ese sentido, prestar atención a cómo nos sentamos, y cómo lo hacen los demás, puede aportar información valiosa sobre emociones, actitudes y niveles de confianza en distintos contextos.

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